«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в гостях и вернул финальную серию в Уфу

6 Апр 21:15 2019-04-06T21:18:18+03:00

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В подмосковной Балашихе завершилась пятая игра финальной серии Востока между омским «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Победа осталась за гостями – 2:3 ОТ.

Подопечные Николая Цулыгина первыми открыли счет в матче. Первую шайбу в плей-офф уже на второй минуте оформил Бурмистров. «Ястребы» на это ответили дважды. Голами отметились Шумаков и Тэлбот – 2:1.

Казалось, что «Авангард» уверенно ведет игру к победе, но в самый ответственный момент в концовке проснулись лидеры «юлаевцев». Сначала Умарк в третьем периоде неотразимым броском в большинстве перевел дело в овертайм, а там уже выиграл тот, кто больше этого хотел. Кемппайнен на 88-й минуте активно поборолся на пятачке и затолкал-таки шайбу в ворота Бобкова – 2:3.

Таким образом, «Салават Юлаев» вернул серию в Уфу. Шестой матч пройдет 8 апреля. Счет в серии 2:3 в пользу омичей.

ИСТОЧНИК KP.RU