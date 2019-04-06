2019-04-06T19:01:44+03:00
Общество

В Грузии задержали беглого олигарха из Уфы Азамата Кильдигушева, фигуранта «списка Титова»

Теперь предпринимателя, возможно, ожидает экстрадиция на родину
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: mkset.ruФото: mkset.ru
Изменить размер текста:

В аэропорту Кутаиси, что в Грузии, задержали беглого башкирского олигарха Азамата Кильдигушева, который попал в так называемый «список Титова». В настоящий момент он находится в тбилисской тюрьме «Глдани». В скором времени его должны экстрадировать на родину. Об этом сообщает телеграм-канал «Футляр от виолончели».

Напомним, Кильдигушев ранее занимался в Башкирии строительством и оптовой продажей нефтепродуктов. В свое время он наколотил целое состояние, но в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел из-за мошенничества. В мае 2018 года предпринимателя заочно арестовали по предъявленным обвинениям. К тому моменту он успел покинуть Россию и обосновался в Лондоне.

В начале 2018 года Кильдигушев попал в список от Уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России Бориса Титова, в котором оказались бизнесмены якобы подвергшиеся незаконному уголовному преследованию в России и готовы вернуться на родину. Омбудсмен даже обращался в правоохранительные органы, но получил отказ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в гостях и вернул финальную серию в Уфу
Пропавший пять месяцев назад 31-летний Александр Горланов из Башкирии найден мертвым
В Башкирии жители еженедельно устраивают давку, чтобы попасть к врачу
В Уфе из-за аварии десятки домов остались без воды
В Башкирии завершились поиски пропавшего 13-летнего мальчика
Капитан «Салавата Юлаева» Панин выбыл до конца сезона
В Башкирию пришла настоящая весна
Певица МакSим отреагировала на скандал с ее плохим внешним видом на концерте в Башкирии
«Умер в день своего рождения»: в Башкирии парень после аварии впал в кому и дожил лишь до своего 26-летия
«Я не могла даже поверить словам врачам. Какой-то ступор!»: молодая уфимка поборола свою смертельную болезнь
На трассе под Уфой дотла сгорел «КамАЗ»
В Уфе в выходные пройдут массовые проверки водителей
В Башкирии женщина за рулем вылетела с дороги и погибла на месте
Под Уфой арестовали мужчину, который до смерти забил свою возлюбленную
Вайсфельда отстранили от комментирования матчей «Салавата Юлаева»
В Башкирии волонтеры выйдут на поиски бесследно пропавшего 36-летнего Александра Касаткина
Поиски 13-летней школьницы в Башкирии прекращены
В Башкирии в предстоящие выходные ожидаются дожди
За взятку в 500 тысяч рублей в Уфе задержали высокопоставленного сотрудника БашГУ
В башкирском военкомате объяснили, почему не забрали рэпера Face в армию
В Башкирии разыскивают бесследно пропавшую 13-летнюю Алсу Зиннатову
В Уфе на борт самолета проникла бездомная женщина с потерей памяти
В Башкирии незнакомец вломился в дом и лег в постель к 10-летней девочке
Радий Хабиров похвалился достигнутыми результатами и передал привет скептикам
За помощью к врачам обратились первые укушенные клещами жители Башкирии
В Башкирии в безлюдном парке обнаружили тело неизвестного мужчины
Школьница из Уфы исполнит песню собственного сочинения на шоу «ПЕСНИ» на ТНТ