В Грузии задержали беглого олигарха из Уфы Азамата Кильдигушева, фигуранта «списка Титова»

СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-06T19:01:44+03:00

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В аэропорту Кутаиси, что в Грузии, задержали беглого башкирского олигарха Азамата Кильдигушева, который попал в так называемый «список Титова». В настоящий момент он находится в тбилисской тюрьме «Глдани». В скором времени его должны экстрадировать на родину. Об этом сообщает телеграм-канал «Футляр от виолончели».

Напомним, Кильдигушев ранее занимался в Башкирии строительством и оптовой продажей нефтепродуктов. В свое время он наколотил целое состояние, но в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел из-за мошенничества. В мае 2018 года предпринимателя заочно арестовали по предъявленным обвинениям. К тому моменту он успел покинуть Россию и обосновался в Лондоне.

В начале 2018 года Кильдигушев попал в список от Уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России Бориса Титова, в котором оказались бизнесмены якобы подвергшиеся незаконному уголовному преследованию в России и готовы вернуться на родину. Омбудсмен даже обращался в правоохранительные органы, но получил отказ.

ИСТОЧНИК KP.RU