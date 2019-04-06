В Башкирии объявили об экстренных поисках пропавшего 13-летнего мальчика
Поисково-спасательный отряд «Отклик» из Стерлитамака заявил о массовых поисках 13-летнего Ильмира Ибрагимова. В настоящий момент известно, что мальчик вышел из дома по улице Гоголя 5 апреля и по настоящее время его местонахождение неизвестно.
Родители обратились в полиции, требуется помощь добровольцев.
В момент пропажи был одет в черную шапку, темно-синий пуховик выше колен, черные спортивные штаны с белыми полосами и черные ботинки. Рост Ильмира 150 см, волосы темные, глаза карие.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка либо видел его гуляющим на улице, просьба сообщить по телефону 89871060601 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU