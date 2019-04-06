В Башкирии объявили об экстренных поисках пропавшего 13-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-06T17:10:52+03:00

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Поисково-спасательный отряд «Отклик» из Стерлитамака заявил о массовых поисках 13-летнего Ильмира Ибрагимова. В настоящий момент известно, что мальчик вышел из дома по улице Гоголя 5 апреля и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Родители обратились в полиции, требуется помощь добровольцев.

В момент пропажи был одет в черную шапку, темно-синий пуховик выше колен, черные спортивные штаны с белыми полосами и черные ботинки. Рост Ильмира 150 см, волосы темные, глаза карие.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка либо видел его гуляющим на улице, просьба сообщить по телефону 89871060601 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU