2019-04-06T19:58:11+03:00
Общество

В Башкирии жители еженедельно устраивают давку, чтобы попасть к врачу

Народа так много, что многие люди занимают места с утра
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жители Нефтекамска вынуждены практически каждую неделю толпой выстраиваться в очередь к известному городскому врачу, чтобы пройти УЗИ. Фотографии происходящего попали в интернет. Видно, что у дверей медицинского учреждения выстроилась огромная толпа, которая жаждет попасть на прием к лучшему доктору.

«Это просто кошмар какой-то. Очередь, как за колбасой. Запись, как оказалось, там по живой очереди. Дурдом. В нормальных клиниках запись идёт культурно, по телефону. И так каждую пятницу с утра. Я была просто в шоке», - рассказала одна из местных жительниц, которая была вынуждена несколько часов простоят в толпе.

Как выяснилось, такие очереди действительно выстраиваются почти каждую пятницу, в этот день особенный ажиотаж, и записаться по телефону просто невозможно. Дело тут в квалификации врача, у которого все хотят пройти УЗИ. Многие из благодарных пациентов готовы весь день простоять, но лишь попасть на заветный прием.

«Я на УЗИ только к нему хожу, ни какая Уфа или Ижевск с ним не сравнится», - подтверждает другая местная жительница и добавляет, что многие приезжают ранним утром, чтобы занять очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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