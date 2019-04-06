2019-04-06T15:10:09+03:00
Общество

В Башкирию пришла настоящая весна

Столбики термометров в воскресенье, 7 апреля, поднимутся до +12 градусов
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Выходные порадуют жителей Башкирии прекрасной весенней погодой. Как сообщают синоптики завтра, 7 апреля, температура воздуха в республике прогреется до +12 градусов. При этом не прогнозируется никаких осадков – небо будет чистым, а днем ярко светить солнце.

Из возможных минусов можно отметить только легкое усиление ветра. Его порывы временами могут достигать 9 м/с. Направление ветра – южное. Давление весь день будет держаться в пределах нормы – 760 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха – 40-60%.

В последующие дни характер погоды не особо изменится, но вероятность осадков несколько возрастет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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