Радий Хабиров о планах создать в Башкирии индустриальный парк
Врио главы Башкирии Радий Хабиров во время выступления на коллегии Министерства экономического развития России обнародовал план по созданию на юге Башкирии крупного индустриального парка. Для этого хотят объединить в единое целое несколько предприятий по газопереработке. Идея уже проработана с руководством «Газпрома». В скором времени республика планирует перейти к более детальным переговорам.
«Речь идет о создании в городе Салават на базе предприятий группы компаний "Газпром" крупного нефтехимического кластера, развернув вокруг него индустриальный парк. Вокруг города формируется уникальный промышленный кластер», - сказал Радий Хабиров.
Также руководство республики параллельно начинает думать о кадрах для индустриального парка. В частности, правительство региона уже вышло на минобр России с просьбой создать научно-образовательный центр мирового уровня на базе нефтяного университета в Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU