2019-04-06T21:53:20+03:00
Политика

Радий Хабиров о планах создать в Башкирии индустриальный парк

Он будет создан в городе Салавате
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров во время выступления на коллегии Министерства экономического развития России обнародовал план по созданию на юге Башкирии крупного индустриального парка. Для этого хотят объединить в единое целое несколько предприятий по газопереработке. Идея уже проработана с руководством «Газпрома». В скором времени республика планирует перейти к более детальным переговорам.

«Речь идет о создании в городе Салават на базе предприятий группы компаний "Газпром" крупного нефтехимического кластера, развернув вокруг него индустриальный парк. Вокруг города формируется уникальный промышленный кластер», - сказал Радий Хабиров.

Также руководство республики параллельно начинает думать о кадрах для индустриального парка. В частности, правительство региона уже вышло на минобр России с просьбой создать научно-образовательный центр мирового уровня на базе нефтяного университета в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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