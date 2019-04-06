В Уфе из-за аварии десятки домов остались без воды

СЕГОДНЯ 17:54 2019-04-06T17:54:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе на улицах Октябрьская-Центральная произошла авария на водопроводе диаметром 400 мм. Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города, на место тут же после обнаружения была вызвана ремонтная бригада, которая в настоящий момент уже приступила к работам.

Однако для осуществления ремонта службам пришлось провести отключение водопровода, под которое попали десятки домов. В основном, это частные постройки, многоквартирных домов в перечне нет. В «Уфаводоканале» обещают ликвидировать последствия аварии в самые ближайшие сроки и извиняются за причиненные неудобства в выходной день.

Пострадали дома по следующим улицам: Северная, Центральная, Октябрьская, Советов и Набережная.

ИСТОЧНИК KP.RU