2019-04-06T14:04:48+03:00
Звезды

Певица МакSим отреагировала на скандал с ее плохим внешним видом на концерте в Башкирии

Артистка совершенно не переживает из-за слухов
Рустам МАКСЮТОВ
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На концерте певица и впрямь выглядела уставшей и помятой. Фото: Алия КулуеваНа концерте певица и впрямь выглядела уставшей и помятой. Фото: Алия Кулуева
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Популярная певица МакSим, оказавшаяся на этой неделе в центре скандала из-за своего внешнего вида на концерте в Стерлитамаке, отреагировала на слухи, что выступала выпившей. Исполнительница выложила на своем аккаунте в Инстаграм пост, в котором дала однозначно понять, как относится к сложившейся ситуации.

«Пока кто-то наслаждается ужасными слухами, я в ответ получаю милую и восторгательную Мишу!» - написала МакSим.

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Пока кто-то наслаждается ужасными слухами, я в ответ получаю милую и восторгательную Мишу!
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Таким образом, певица в очередной раз продемонстрировала, что ее не заботят слухи, и она пребывает в хорошем расположении духа. Ранее она объяснила свою полноту тем, что ранее переболела анорексией, и теперь питается полноценно и ни в чем себе не отказывает. Садиться на какие-либо диеты МакSим не собирается.

Напомним, что скандал разгорелся 29 марта. МакSим априехала в Стерлитамак, чтобы выступить в местном рестобаре «Большой». Однако концерт оставил неоднозначные впечатления у зрителей. Хрупкая певица неожиданно для всех предстала располневшей и опухшей. Правда, все свои хиты артистка все равно исполнила на ура, в этом плане к ней никаких вопросов не возникло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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