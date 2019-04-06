«Я не могла даже поверить словам врачам. Какой-то ступор!»: молодая уфимка поборола свою смертельную болезнь

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-06T12:11:30+03:00

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Прекрасными новостями поделилась в соцсетях 32-летняя уфимка Эльвира Гималетдинова, ведущая в последние месяцы борьбу с лейкозом. Лечение в турецкой клинике принесло ей реальную пользу – у молодой матери двоих детей ремиссия.

«4.04.19 мне сказали официально, что я в ремиссии. В течении 2-х лет я должна наблюдаться. Каждые 3 месяца сдавать биопсию из костного мозга, а также продолжать принимать лекарства. Как сказал мне сегодня врач, ты возвращаешься к своей нормальной жизни. Я не могла даже поверить этим словам. Какой-то ступор! То ли плакать, то ли смеяться. Хочется поблагодарить каждого, кто нас поддержал в такую трудную минуту. Спасибо всем большое!!! Мы шли все вместе до победного», - сообщила Эльвира.

Напомним, что молодая женщина несколько месяцев назад заметила странные синяки на ногах. После ряда обследований в Башкирии ей поставили диагноз – рак крови. Эльвира пообещала, что будет бороться до последнего ради своего мужа и двух маленьких детей, а помогать ей в этом непростом деле вызвались неравнодушные жители республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU