2019-04-06T12:53:26+03:00
Происшествия

«Умер в день своего рождения»: в Башкирии парень после аварии впал в кому и дожил лишь до своего 26-летия

Родные пытаются разобраться в обстоятельствах происшедшего
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии родственники пытаются разобраться в обстоятельствах смерти Альберта Мухамадеева. В настоящий момент известно, что 25 марта его автомобиль Volkswagen Polo на трассе в сторону Абзаково пошел на обгон грузовика Merсedes, который перевозил газ.

На этом участке дороги подобный маневр был запрещен. В результате два автомобиля столкнулись. Молодой водитель легковушки получил серьезные травмы.

Как рассказали очевидцы, у них возникли трудности с вызовом скорой помощи:

- Вызвали скорою с Белорецка, но они отказались приехать. Мол не наша территория, а ехать было 15 минут. Из Аскарово же добираться полтора часа, - сообщила Альфия Я.

В итоге Альбер впал в кому. В больнице, к сожалению, он прожил недолго и умер в день своего 26-летия – 29 марта.

Родные до сих пор отказываются верить в официальную версию с обгоном, и пытаются найти очевидцев ДТП. Если вам что-то известно о происшедшем в тот день, то просьба сообщить информацию по телефону 89120817526 (Константин).

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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