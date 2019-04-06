2019-04-06T16:07:20+03:00
Спорт

Капитан «Салавата Юлаева» Панин выбыл до конца сезона

Защитник больше не поможет команде в плей-офф
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото ХК "Салават Юлаев"Фото ХК "Салават Юлаев"
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в четвертом матче финала Востока против омского «Авангарда» получил серьезную травму и выбыл на продолжительное время.

Напомним, что после одного из столкновений во втором периоде защитник неудачно упал на лед и схватился за ногу. После этого он несколько раз пытался самостоятельно встал, но у него ничего не получалось. О характере травмы официально не сообщается.

«К сожалению, не смогу биться вместе с пацанами. Но мужики наши дадут бой. Давайте вместе их поддержим», - обратился к болельщикам через свои соцсети капитан «юлаевцев».

Сегодня в 19:00 по уфимскому времени состоится пятый матч серии. Уфимцам нужно обязательно выигрывать, так как в случае поражения сезон для них будет завершен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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