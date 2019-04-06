В Башкирии женщина за рулем вылетела с дороги и погибла на месте

СЕГОДНЯ 08:48 2019-04-06T08:48:39+03:00

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Вчера, 5 апреля, в Туймазинском районе на дороге Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы проезжающие заметили искореженный автомобиль в кювете. При осмотре выяснилось, что внутри салона находился труп 55-летней женщины.

Как удалось выяснить прибывшим сотрудникам ГИБДД, по неизвестной причине водительница не справилась с управлением и допустила опрокидывание – она съехала на левую обочину, а затем несколько раз перевернулась.

По словам очевидцев, в «Renault Duster» не сработали подушки безопасности. Из-за этого женщина получила серьезнейшие травмы и погибла практически моментально на месте, еще до того, как кто-либо успел прибежать к ней на помощь.

Во всех подробностях случившегося сейчас разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU