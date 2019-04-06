В Уфе в выходные пройдут массовые проверки водителей
Рейды ожидаются в ночь с 6 на 7 апреля
фото: ГИБДД по Уфе
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В столице Башкирии на выходных по традиции пройдут массовые проверки водителей. В отделе ГИБДД по Уфе отметили, что рейды состоятся в ночь с 6 на 7 апреля.
- Мероприятия проводятся в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и недопущения грубых нарушений правил дорожного движения, - отметили дорожные полицейские.
Особое внимание будут уделять автомобилистам, которые любят выпить за рулем. Отметим, что за это грозит крупный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU