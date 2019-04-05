За взятку в 500 тысяч рублей в Уфе задержали высокопоставленного сотрудника БашГУ

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-05T17:04:24+03:00

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В столице Башкирии задержан 45-летний бывший начальник финансово-экономического управления БашГУ. Он обвиняется во взяточничестве и мошенничестве по статьям 290 УК РФ и 159 УК РФ.

Как сообщили в следкоме, обвиняемый в сентябре 2015 года потребовал от своего заместителя передавать ему деньги, законно начисляемые ей в виде премий и иных выплат стимулирующего характера. Мужчина пригрозил увольнением, в случае если та откажется. Женщина согласилась выполнить его требования и в течение последующих полутора лет перечисляла ему деньги в размерах от 30 до 60 тысяч рублей.

Также обвиняемый сообщил двум другим своим подчиненным сотрудникам о том, что якобы с его счетов судебные приставы списывают деньги, и мужчина не может их использовать по своему усмотрению. Он попросил, чтобы те разрешили перечислять премии чиновника на их карты, а потом передавать их ему лично. Поверив сложной ситуации начальника, сотрудники согласились на это.

Всего за указанный период чиновник получил более 550 тысяч рублей.

- Обвиняемый вину в совершенных преступлениях не признал, отказавшись давать показания, - прокомментировали в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU