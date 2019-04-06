2019-04-06T10:57:53+03:00
Происшествия

На трассе под Уфой дотла сгорел «КамАЗ»

К счастью, в ЧП никто не пострадал
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
Изменить размер текста:

5 апреля днем на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение, что на трассе в Уфимском районе загорелся «КамАЗ» с битумной установкой.

На место оперативно выехали спасатели – две единицы техники и восемь человек личного состава.

- По прибытию к месту вызова машина горела открытым огнем. Пожар локализовали с применением пенного генератора ГПС-600, - прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина пожара сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Я не могла даже поверить словам врачам. Какой-то ступор!»: молодая уфимка поборола свою смертельную болезнь
В Уфе в выходные пройдут массовые проверки водителей
В Башкирии женщина за рулем вылетела с дороги и погибла на месте
Под Уфой арестовали мужчину, который до смерти забил свою возлюбленную
Вайсфельда отстранили от комментирования матчей «Салавата Юлаева»
В Башкирии волонтеры выйдут на поиски бесследно пропавшего 36-летнего Александра Касаткина
Поиски 13-летней школьницы в Башкирии прекращены
В Башкирии в предстоящие выходные ожидаются дожди
За взятку в 500 тысяч рублей в Уфе задержали высокопоставленного сотрудника БашГУ
В башкирском военкомате объяснили, почему не забрали рэпера Face в армию
В Башкирии разыскивают бесследно пропавшую 13-летнюю Алсу Зиннатову
В Уфе на борт самолета проникла бездомная женщина с потерей памяти
В Башкирии незнакомец вломился в дом и лег в постель к 10-летней девочке
Радий Хабиров похвалился достигнутыми результатами и передал привет скептикам
За помощью к врачам обратились первые укушенные клещами жители Башкирии
В Башкирии в безлюдном парке обнаружили тело неизвестного мужчины
Школьница из Уфы исполнит песню собственного сочинения на шоу «ПЕСНИ» на ТНТ