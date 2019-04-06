На трассе под Уфой дотла сгорел «КамАЗ»
К счастью, в ЧП никто не пострадал
фото: МЧС по РБ
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5 апреля днем на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение, что на трассе в Уфимском районе загорелся «КамАЗ» с битумной установкой.
На место оперативно выехали спасатели – две единицы техники и восемь человек личного состава.
- По прибытию к месту вызова машина горела открытым огнем. Пожар локализовали с применением пенного генератора ГПС-600, - прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина пожара сейчас устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU