На трассе под Уфой дотла сгорел «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-06T10:57:53+03:00

К счастью, в ЧП никто не пострадал

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5 апреля днем на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение, что на трассе в Уфимском районе загорелся «КамАЗ» с битумной установкой.

На место оперативно выехали спасатели – две единицы техники и восемь человек личного состава.

- По прибытию к месту вызова машина горела открытым огнем. Пожар локализовали с применением пенного генератора ГПС-600, - прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина пожара сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU