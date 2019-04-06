Под Уфой арестовали мужчину, который до смерти забил свою возлюбленную

СЕГОДНЯ 07:56 2019-04-06T07:56:21+03:00

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44-летний житель Уфимского района подозревается в совершении преступления по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Известно, что 1 апреля в следственный отдел поступило сообщение о смерти 37-летней женщины в одной из деревень района. Ее тело обнаружил сожитель. Он отметил, что при жизни женщина жаловалась на здоровье. Однако результаты судмедэкспертизы показали, что смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

Выяснилось, что 31 марта сожители употребляли спиртные напитки у себя дома. В какой-то момент они поругались, и тогда мужчина ударил женщину доской от скамейки по голове, после чего лег спать. Проснувшись утром, он обнаружил, что сожительница мертва. Злоумышленник вызвал скорую помощь и не стал сообщать медикам об обстоятельствах получения травмы.

Впоследствии, под давлением собранных доказательств, обвиняемый сознался в совершенном преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU