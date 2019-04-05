2019-04-05T16:18:20+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают бесследно пропавшую 13-летнюю Алсу Зиннатову

Девочка ушла из дома пять дней назад и не вернулась
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 13-летней жительницы села Аскарово Алсу Зиннатовой бьют тревогу: девочка ушла из дома еще 31марта и до сих пор не вернулась. К поискам подростка подключились сотрудники полиции, ее разыскивают по всей Башкирии. Известно, что она вышла из дома около 14:00 в минувшее воскресенье и пропала.

В день пропажи Алсу Зиннатова была одета в бордовую короткую куртку, черную шапку, джинсовые брюки черного цвета. С собой у девочки был черный рюкзак.

Всех, кто видел девочку, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят срочно позвонить в дежурную часть отдела полиции по Абзелиловскому району МВД по Башкирии по телефону: +7 (34772) 2-22-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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