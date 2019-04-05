В Башкирии в предстоящие выходные ожидаются дожди

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-05T17:41:19+03:00

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В предстоящие выходные в Башкирии прогнозируется пасмурная погода, местами по республике пройдут дожди со снегом. Так, по данным Башгидрометцентра в субботу, 6 апреля, в регионе прогнозируется небольшой дождь. Ночью температура воздуха упадет до -2 градусов, пройдет дождь со снегом. Днем столбики термометров поднимутся аж до +12 . Ветер северо-восточный, днем порывистый, 3-8 мтеров в секунду.

В воскресенье, 7 апреля, характер погоды не изменится. Ночью жителей республики также ожидает дождь со снегом, температура воздуха -2,+3 . В отдельных районах прогнозируется похолодание до -6 . Днем температура воздуха составит +7, +12 . Ветер юго-восточный, южный, умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU