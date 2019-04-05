2019-04-05T15:16:06+03:00
Общество

В Уфе на борт самолета проникла бездомная женщина с потерей памяти

Как ей удалось пройти контроль, пока не известно
Павел КРАЙНОВ
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Накануне в уфимском аэропорту произошел необычный случай. На борту самолета, летящего в Москву, была обнаружена неизвестная женщина без документов и билета на рейс. Каким образом она оказалась на воздушном судне, пока не известно. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», ей удалось проникнуть на борт, каким-то образом преодолев все системы авиационной безопасности.

Известно, что инцидент произошел 3 апреля. По данным ГТРК «Башкортостан», женщина ходила по салону и пересаживалась с места на место, пока ее не задержали и не сняли с самолета. Попав в руки к полицейским, она сообщила, что ее зовут Наталья Максимова. По словам самой женщины, у нее потеря памяти: она не помнит, как оказалась в Уфе. Кроме того, она помнит лишь как добиралась автостопом из Иваново в Усть-Каменогорск, что в Казахстане.

Наталья Максимова рассказала полиции, что сейчас она пенсионерка. Ранее, якобы, работала воспитателем в детсаду и учителем начальных классов в школе. Кто она по-настоящему и откуда – не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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