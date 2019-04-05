2019-04-05T14:35:40+03:00
Происшествия

В Башкирии незнакомец вломился в дом и лег в постель к 10-летней девочке

Мужчину до сих пор не поймали
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ProUfu.ruФото: ProUfu.ru
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Странное происшествие случилось в селе Бижбуляк в ночь на 4 апреля. Согласно данным портала ProUfu.ru, в частный дом проник неизвестный мужчина и надругался над маленькой 10-летней девочкой.

Известно, что ученица четвертого класса одной из местных школ мирно спала в своей кровати и вдруг почувствовала, что ее кто-то трогает за интимные части тела. Проснувшись, она закричала и принялась звать на помощь.

Сообщается, что после пробуждения девочки злоумышленник испугался и быстро убежал с места происшествия. Как получилось так, что он сумел попасть в дом, предстоит установить полицейским. Родители пострадавшей написали заявление, назначена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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