В Башкирии незнакомец вломился в дом и лег в постель к 10-летней девочке
Странное происшествие случилось в селе Бижбуляк в ночь на 4 апреля. Согласно данным портала ProUfu.ru, в частный дом проник неизвестный мужчина и надругался над маленькой 10-летней девочкой.
Известно, что ученица четвертого класса одной из местных школ мирно спала в своей кровати и вдруг почувствовала, что ее кто-то трогает за интимные части тела. Проснувшись, она закричала и принялась звать на помощь.
Сообщается, что после пробуждения девочки злоумышленник испугался и быстро убежал с места происшествия. Как получилось так, что он сумел попасть в дом, предстоит установить полицейским. Родители пострадавшей написали заявление, назначена проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU