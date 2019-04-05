2019-04-05T13:27:41+03:00
Политика

Радий Хабиров похвалился достигнутыми результатами и передал привет скептикам

По словам руководителя Башкирии, в регионе наблюдается рост промышленности
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров на своих официальных страницах в соцсетях сообщил о росте промышленности в 2019 году. Врио главы Башкирии остался доволен последними показателями по региону и даже передал публичный привет всех скептикам:

- Промышленность Башкирии в этом квартале произвела на 3.5% продукции больше, чем за тот же период прошлого года. Большие молодцы УМПО, НЕФАЗ, ТЗА и многие другие. Большой привет скептикам, смеявшимся над термином «импортозамещение»! – написал радостный Хабиров.

Согласно официальным цифрам, которые представил глава, темпы роста в нашей республике превосходят аналогичные показатели других субъектов страны. В среднем по всей стране рост составил лишь 2,6%.

Моментально на пост главы отреагировали обычные граждане Башкирии. Некоторые из них заметили, что неплохо было бы тогда снизить цену на товары собственного производства, иначе при отсутствии конкуренции производители частенько завышают его стоимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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