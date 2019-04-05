В башкирском военкомате объяснили, почему не забрали рэпера Face в армию

СЕГОДНЯ 16:33 2019-04-05T16:33:34+03:00

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В Уфе специалисты военкомата объяснили, почему в 2018 году не забрали в армию популярного на всю страну рэпера Ивана Дремина, выступающего под сценическим псевдонимом Face.

Как сообщает газета «Аргументы и факты» в Уфе, артист не прошел врачебную комиссию не только из-за наличия татуировок на лице. Помимо этого у него было выявлено еще несколько заболеваний, правда о них в военкомате предпочли не распространяться.

- Такие татуировки – уже признак психического расстройства. Но в армию он пошел не только по этому, у него был еще ряд заболеваний, о которых я не буду распространяться, - рассказал председатель военно-врачебной комиссии военкомата Башкирии Борис Усатов.

Напомним, что год назад Face устроил из своего похода в военкомат настоящее шоу и даже заявил фанатам, что призван в армию. Однако рэпера в итоге так и не забрали, он продолжал свою карьеру и даже выпустил несколько альбомов.

ИСТОЧНИК KP.RU