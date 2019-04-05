2019-04-05T19:52:32+03:00
Спорт

Вайсфельда отстранили от комментирования матчей «Салавата Юлаева»

По какой причине эксперт попал в опалу телеканала «Матч ТВ» - неизвестно
Рустам МАКСЮТОВ
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..Фото: Кирилл ПЕНКИН
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Федеральный телеканал «Матч ТВ» принял решение отстранить от хоккейных трансляций с участием уфимского «Салавата Юлаева» эксперта Леонида Вайсфельда. Во время матча 4 апреля он находился в Уфе, но к эфиру допущен не был. Штатному комментатору Денису Казанскому пришлось работать с одиночку.

Никаких официальных сообщений о причинах происшедшего не сообщается. Сам Вайсфельд ответил, что ему просто позвонили с руководства канала и сказали, что на серии «Салавата Юлаева» и «Авангарда» он больше работать не будет.

В сети есть версия, что отстранение могло быть связано с его высказываниями о судействе по ходу репортажа либо же произошло по инициативе «Авангарда» из-за якобы предвзятости. Руководство омского клуба от второй версии открещивается.

Напомним, что ранее Вайсфельд долгое время работал в должности генерального менеджера «Салавата Юлаева» и был уволен в январе 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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