2019-04-05T11:54:33+03:00
Общество

В Башкирии в безлюдном парке обнаружили тело неизвестного мужчины

Что случилось с местным жителем, предстоит выяснить следователям
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Сегодня рано утром, 5 апреля, в парке Гагарина в Стерлитамаке было обнаружено тело неизвестного мужчины. Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах республики, по предварительной информации, признаков насильственной смерти пока не установлено. Сейчас тело неизвестного направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Причины его гибели станут известны лишь после тщательного исследования.

Как сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии, на данный момент по факту обнаружения тела мужчины в парке Стерлитамака проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радий Хабиров похвалился достигнутыми результатами и передал привет скептикам
За помощью к врачам обратились первые укушенные клещами жители Башкирии
Школьница из Уфы исполнит песню собственного сочинения на шоу «ПЕСНИ» на ТНТ
ЦИК Башкирии может возглавить Илона Макаренко
Уфа на три дня станет столицей джаза
«Позитивное отношение к себе»
В Башкирии прекращены поиски 14-летнего подростка
МВД по Башкирии: злоумышленники пытаются нажиться на обманутых вкладчиках «Инвестсоцвклада»
Башкирия может получить деньги на реконструкцию двух театров и аэродрома
В Башкирии пьяный водитель «Калины» наехал на столб и погубил пассажира
Радий Хабиров: «Жалоб на здравоохранение становится меньше»
В Башкирии повторно рассмотрят дело по резонансному ДТП
В Уфе при пожаре эвакуировали 14 человек, в том числе ребенка
Власти Башкирии вновь заговорили о скоростном трамвае в Уфе
Стало известно, когда в Башкирию придет настоящее тепло
35-летний житель Башкирии до смерти избил свою мать
В Уфе наградят полицейского, спасшего девушку от насильников
В Башкирии бесследно пропала 15-летняя Дарья Черепанова
Приставы объявили в розыск 30-летнего жителя Башкирии
Что выгоднее купить квартиру или свой дом
В Уфе на пожаре в многоэтажке погибла женщина
В Башкирии оштрафовали парня, который отжимался на проезжей части и катался на крыше авто
В Москве скончался криминальный авторитет из Башкирии по кличке Егор