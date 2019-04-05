В Башкирии в безлюдном парке обнаружили тело неизвестного мужчины
Что случилось с местным жителем, предстоит выяснить следователям
Фото: Рустем Ахунов
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Сегодня рано утром, 5 апреля, в парке Гагарина в Стерлитамаке было обнаружено тело неизвестного мужчины. Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах республики, по предварительной информации, признаков насильственной смерти пока не установлено. Сейчас тело неизвестного направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Причины его гибели станут известны лишь после тщательного исследования.
Как сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии, на данный момент по факту обнаружения тела мужчины в парке Стерлитамака проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU