2019-04-05T10:48:02+03:00
Звезды

Школьница из Уфы исполнит песню собственного сочинения на шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

Эфир с участием Кристины Ташкиновой состоится в предстоящее воскресенье
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Телеканал ТНТФото: Телеканал ТНТ
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В воскресенье, 7 апреля, в 18:30 на телеканале ТНТ начнется очередной выпуск шоу «ПЕСНИ». В этом выпуске примет участие обычная уфимская школьница Кристина Ташкинова. Ученица гимназии №82 исполнит песню, которую сочинила в соавторстве со своей знакомой.

- В эфире шоу я исполню песню «Минутная мания», которую я написала в соавторстве со своей знакомой Дарьей Ануфриевой. Я никогда ранее не исполняла свои песни на телевидении, поэтому этот опыт для меня очень волнителен, - заявила девушка.

У Кристины Ташкиновой есть все шансы впечатлить продюсеров шоу Тимати и Басту и пройти в следующий этап. Ей как никогда нужна поддержка земляков. Всем жителям Башкирии предлагаем включить телеканал ТНТ в воскресенье, 7 апреля, в 18:30 и поболеть за юную уфимку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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