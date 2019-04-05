ЦИК Башкирии может возглавить Илона Макаренко

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-05T10:30:08+03:00

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В минувшую среду, 3 апреля, в Москве прошло 199-е заседание Центризбиркома России. В ходе заседания был поднят вопрос о вакантном месте председателя ЦИК Башкирии. Напомним, занимавший ранее эту должность Хайдар Валеев перешел на другую работу.

В итоге, ЦИК России предложили врио главы Башкирии Радию Хабирову назначить на пост председателя Цинтризбиркома республики с правом решающего голоса Илону Макаренко. С 2009 года и по настоящее время она занимает должность директора института права БашГУ.

Юридический факультет БашГУ она окончила в 1992 году. С 2005 года – преподаватель института права при БашГУ, с 2007 года – доктор юридических наук. В 2014 году получила звание заслуженного юриста Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU