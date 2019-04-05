ЦИК Башкирии может возглавить Илона Макаренко
В минувшую среду, 3 апреля, в Москве прошло 199-е заседание Центризбиркома России. В ходе заседания был поднят вопрос о вакантном месте председателя ЦИК Башкирии. Напомним, занимавший ранее эту должность Хайдар Валеев перешел на другую работу.
В итоге, ЦИК России предложили врио главы Башкирии Радию Хабирову назначить на пост председателя Цинтризбиркома республики с правом решающего голоса Илону Макаренко. С 2009 года и по настоящее время она занимает должность директора института права БашГУ.
Юридический факультет БашГУ она окончила в 1992 году. С 2005 года – преподаватель института права при БашГУ, с 2007 года – доктор юридических наук. В 2014 году получила звание заслуженного юриста Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU