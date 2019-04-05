Уфа на три дня станет столицей джаза

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-05T09:22:24+03:00

Олег Касимов - художественный руководитель фестиваля будет на сцене все три фестивальных вечера. Фото : Мила КИЯН

Изменить размер текста: A A

Фестиваль состоится уже в двадцать третий раз и порадует яркими именами звездных участников. На открытии, 5 апреля, выступит лидер молодого поколения джазовых трубачей Петр Востоков (Москва). Хэдлайнер дня – культовый американский саксофонист Рэй Блу. Петр Востоков – участник многочисленных джазовых фестивалей в России и за рубежом. Он работал во многих известных коллективах Москвы: "Академик-Бэнд" Анатолия Кролла, "Биг-бэнд" Игоря Бутмана, Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема, "Арсенал " Алексея Козлова . Сегодня музыкант солирует в трех важнейших московских биг-бэндах и весьма активен на клубной джазовой сцене. "Гвоздь" программы – Рэй Блу, шестикратный обладатель наград "Jazz Awards" , один из самых популярных и узнаваемых саксофонистов джаза. Музыкант включен в " Зал славы Нью-Йоркского Джаза".

Во второй день праздника джаза, 6 апреля, выступят : Трио Франца Хеллмюллера (Швейцария), София Рубина-Хантер (Эстония) и наши земляки – Олег Киреев и ансамбль "Орлан". Франц Хеллмюллер – один из лучших гитаристов современной европейской джазовой сцены. Коллектив выступает в Швейцарии, Германии, Австрии, Бельгии, Италии, Франции, Черногории и других странах.

София Рубина-Хантер – талантливая и харизматичная певица, громко заявившая о себе на проекте Первого канала "Голос – 3 сезон" .Ее оригинальные композиции не раз завоевывали первые места в хит-парадах на МТV-Baltic в Европе и "Traxsource" в США. Певица много выступает в Европе и США с выдающимися музыкантами мирового уровня.

Завершится "Розовая пантера" большим Гала-концертом 7 апреля. Хэдлайнер праздника – звезда мировой сцены, джазовая певица №1 в Финляндии единственная в мире вокалистка, совмещающая голос и невероятные возможности художественного свиста для виртуозных импровизаций - Бьянка Моралес.

Традиционно все три фестивальных вечера на сцене – Big-band филармонии во главе с Олегом Касимовым.

Кроме этого, в Уфимском джаз-клубе (ул. 50 лет СССР, 8) все три дня будут проходить традиционные джем-сейшены. Начало в 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU