2019-04-05T08:51:10+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 14-летнего подростка

Парня разыскивали по всему Кушнаренковскому району
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне стало известно о пропаже 14-летнего парня в селе Кушнаренково. По словам родственников, утром в минувший четверг, 4 апреля, подросток пошел в школу, но до нее так и не добрался. Обеспокоенные родители забили тревогу: мама парня стала самостоятельно разыскивать школьника по всему селу. Она также разместила объявление о его пропаже в местном сообществе в социальной сети. На просьбу о помощи откликнулись десятки односельчан.

К счастью, история с бесследной пропажей подростка завершилась хорошо – мальчика нашли в тот же вечер. Где находился молодой человек, вместо того, чтобы быть на уроках, не сообщается. Известно, что его поиски прекратились поздно вечером. Об этом «Комсомолке» рассказала мама мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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