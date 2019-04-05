МВД по Башкирии: злоумышленники пытаются нажиться на обманутых вкладчиках «Инвестсоцвклада»

СЕГОДНЯ 08:06 2019-04-05T08:06:39+03:00

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История с обманутыми вкладчиками потребительского кооператива «Инвестсоцвклад» вышла на новый уровень. Как сообщает региональное МВД, потерпевшим со всей Башкирии стали поступать звонки от неизвестных людей, которые утверждают, что могут вернуть им деньги. Полиция предупреждает: Будьте осторожны, вы можете стать жертвой обмана.

Тем временем расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере продолжается. На днях руководитель организации, которая имеет все признаки финансовой пирамиды, был задержан. С заявлениями в полицию обратились более 600 человек, сумма ущерба, по данным МВД по Башкирии, составила порядка 32 млн рублей.

Стражи порядка продолжают разыскивать жертв «Инвестсоцвклада». Известно, что офисы этой организации были в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Кумертау, Бирске, Туймазах, Янауле, Нефтекамске и в Октябрьском.

Если вы считаете, что стали жертвами этой организации, позвоните по телефонам: (347) 279-36-81, 237-19-60. Вам ответят сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU