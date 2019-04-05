В Башкирии повторно рассмотрят дело по резонансному ДТП

СЕГОДНЯ 06:37 2019-04-05T06:37:00+03:00

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Верховный суд Башкирии направил на новое рассмотрение дело о резонансном ДТП в Стерлитамаке.

Как рассказали в прокуратуре республики, инцидент имел место прошлой осенью. 35-летний горожанин, не имевший водительских прав, сел за руль «Лады». Он был пьян и не заметил пожилую женщину, переходившую дорогу позади машины. Мужчина сбил несчастную и несколько раз переехал. С тяжелыми травмами и множеством переломов пострадавшую госпитализировали.

Стерлитамакский городской суд позже прекратил уголовное дело за примирением сторон. Прокуратура же подала апелляцию, заявив, что примирение необоснованно, так как мужчина совершил ДТП, будучи нетрезвым и не имея права садиться за руль.

- Верховный суд республики согласился с указанными доводами и направил уголовное дело на новое судебное рассмотрение, - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU