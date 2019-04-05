В Башкирии пьяный водитель «Калины» наехал на столб и погубил пассажира

СЕГОДНЯ 07:16 2019-04-05T07:16:33+03:00

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В четверг днем, 4 апреля, в Благоварском районе Башкирии произошел дорожный инцидент: «Лада Калина» въехала в столб.

По данным Госавтоинспекции республики, управлявший машиной 43-летний уфимец был пьян. При движении со стороны Чекмагуша в направлении Языково он проигнорировал знак «Обгон запрещен» и на опасном повороте выехал на «встречку». Итог – машина оказалась в кювете и врезалась в опору телефонной линии.

42-летний пассажир авто скончался от травм, 39-летний пассажир попал в больницу.

В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться дорожной полиции. Начато расследование.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU