В Башкирии пьяный водитель «Калины» наехал на столб и погубил пассажира
Мужчина нарушил правила дорожного движения
Фото: ГИБДД Башкирии
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В четверг днем, 4 апреля, в Благоварском районе Башкирии произошел дорожный инцидент: «Лада Калина» въехала в столб.
По данным Госавтоинспекции республики, управлявший машиной 43-летний уфимец был пьян. При движении со стороны Чекмагуша в направлении Языково он проигнорировал знак «Обгон запрещен» и на опасном повороте выехал на «встречку». Итог – машина оказалась в кювете и врезалась в опору телефонной линии.
42-летний пассажир авто скончался от травм, 39-летний пассажир попал в больницу.
В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться дорожной полиции. Начато расследование.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU