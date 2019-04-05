Башкирия может получить деньги на реконструкцию двух театров и аэродрома

СЕГОДНЯ 07:31 2019-04-05T07:32:21+03:00

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Федеральные власти намерены оказать Башкирии финансовую поддержку в ближайшие два года. По словам спикера Госсобрания региона Константина Толкачева, Совет Федерации поддержал почти все озвученные республикой предложения, теперь дело за поддержкой федеральных исполнительных органов.

Полученный из центра средства власти республики хотят направить на реконструкцию Русдрама и Театра кукол в Уфе, а также на обновление аэродромного комплекса аэропорта «Уфа». Деньги планируется вложить и в систему здравоохранения: оснастить больницы современным оборудованием, построить хирургический корпус кардиоцентра и центр детской онкологии и гематологии.

- Теперь важно, чтобы за решением сенаторов последовало и решение федеральных исполнительных органов власти, чтобы необходимые средства на все перечисленные цели действительно были выделены и дошли до республики, - цитирует Толкачева «Башинформ».

ИСТОЧНИК KP.RU