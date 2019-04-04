Власти Башкирии вновь заговорили о скоростном трамвае в Уфе

СЕГОДНЯ 19:59 2019-04-04T19:59:58+03:00

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Сегодня, 4 апреля, в эфире «Эха Москвы в Уфе» руководитель госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов заявил, что в башкирской столице появится скоростной трамвай. Он отметил, что давняя мечта горожан о соединении скоростным и удобным транспортом северной и южной части города обойдется в 17 млрд рублей. Именно в такую сумму обойдется прокладка трамвайных путей по проспекту Октября.

- Трамвай будет включен в систему общественного транспорта города, куда также планируется включить закольцованную городскую электричку, переговоры о строительстве ветки которой уже ведутся, и автобусные маршруты, - поделился грандиозными планами Мухаметьянов.

Напомним, не ранее как пару недель назад он же выдвинул инициативу по установке турникетов в уфимских автобусах. Но, здравый смысл восторжествовал и от этой затеи было решено отказаться.

ИСТОЧНИК KP.RU