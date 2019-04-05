2019-04-05T06:08:40+03:00
Происшествия

В Уфе при пожаре эвакуировали 14 человек, в том числе ребенка

Пожарные вывели малышку по пожарной лестнице
Павел КРАЙНОВ
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Фото: собственный источник «КП-Уфа»Фото: собственный источник «КП-Уфа»
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Накануне, 4 апреля, в многоэтажке в уфимском микрорайоне Сипайлово случился пожар. В диспетчерскую поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном доме по улице Гагарина. На место незамедлительно прибыли сотрудники пожарной охраны. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, пожарные обнаружили, что горят домашние вещи на площади 10 квадратных метров.

Бригада пожарных немедленно организовала эвакуацию жильцов из опасной зоны. По лестничным маршам вывели 12 человек, а еще двоих, в том числе маленького ребенка – по пожарной лестнице. Они находились на третьем этаже. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасенную малышку передали бригаде медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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