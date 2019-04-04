2019-04-04T14:40:55+03:00
Происшествия

В Москве скончался криминальный авторитет из Башкирии по кличке Егор

Вор в законе давно болел циррозом печени
Эльвина АПАРИНА
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В столице после продолжительной болезни скончался 56-летний криминальный авторитет из Башкирии Игорь Молодцов по кличке Егор. Как сообщает «Собкор02», вор в законе долгое время болел циррозом печени. Последние два дня он провел в коме.

Также изданию стало известно, что в местах не столь отдаленных уже обсуждают, что регион остался без криминального хозяина. Совсем скоро в Башкирию придет новый «коронованный назначенец».

На зону Молодцов попал за убийство в 18 лет, отсидел более 10 лет и вышел из тюрьмы со статусом «законника», а позже был «коронован». Вор в законе контролировал уфимскую Черниковку и торговлю нефтепродуктами.

Есть мнение, что в последнее время Егор собирал «дань» с рынка пассажирских перевозок. Однако после смены власти в Башкирии этот криминальный рынок прикрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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