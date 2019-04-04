2019-04-04T11:29:47+03:00
Происшествия

В Башкирии талые воды залили дорогу и подтопили дворы

Половодье пришло в село Большое Аксаково
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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Паводок в Башкирии набирает обороты. Из Стерлитамакского района приходят новые сообщения о подтоплении жилых домов. Сегодня, 4 апреля, талые воды нарушили покой жителей села Большое Аксаково. Поднявшаяся из-за засора в трубах вода частично подтопила улицу Дорожную и территории трех домов.

Как сообщает региональное МЧС, угрозы для жителей нет. Сейчас специалисты занимаются расчисткой труб, уровень воды уже идет на спад.

Напомним, ранее со схожей проблемой столкнулись жители деревни Мурдашево, где талые воды частично подтопили улицу Сухайлинская.

Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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