2019-04-04T11:12:04+03:00
Общество

«Дети ее боятся, шарахаются»: в Башкирии родители ищут деньги, чтобы сделать пластическую операцию своей дочери

Лицо пятилетней девочки покрыто шрамами, отчего другие ребята ее избегают
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: БСТФото: БСТ
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Пятилетняя Виктория из Кармаскалинского района Башкирии не может играть с другими детьми – они сторонятся ее из-за шрамов.

Когда малышке было 11 месяцев, в доме случился пожар. Ее спасли, но на теле девочки остались страшные ожоги. Врачи два месяца боролись за жизнь ребенка, еще два года маленькая Виктория была вынуждена дышать через трубку в шее, но она справилась. Сейчас о страшной трагедии напоминают лишь шрамы, отсутствующие на голове волосы и пальчики, которые она до сих пор не может разогнуть.

Через пару лет Виктория должна идти в школу, и мама девочки переживает, что с такой внешностью ей придется нелегко.

- В садике, в больнице дети боятся, шарахаются, не играют с ней. Очень обидно, - призналась женщина в беседе с журналистами Башкирского спутникового телевидения.

Мама надеется, что пластическая операция сможет помочь Виктории. Такая процедура не считается жизненно необходимой, поэтому родители вынуждены искать на нее деньги самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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