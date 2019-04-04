На пешеходном переходе в Уфе сбили девушку

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-04T12:29:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера днем, 3 апреля, в уфимской Черниковке, на перекрестке улиц Кольцевая и Мира, был совершен наезд на пешехода.

По информации очевидцев, молодая девушка шла через дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбила машина. Удар оказался не слишком сильным, уфимка отделалась травмами. Прохожие вызвали пострадавшей скорую и до приезда медиков были рядом с ней. К счастью, карета скорой не заставила себя долго ждать, и девушку быстро увезли в больницу.

Местные жители посетовали в соцсетях, что этот перекресток пользуется дурной славой, ДТП случаются здесь постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU