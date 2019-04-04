2019-04-04T09:25:20+03:00
Общество

В Башкирии бесследно пропал 39-летний Ильдус Насхутдинов

Жителей республики просят помочь в поисках
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирии развернули поиски без вести пропавшего Ильдуса Насхутдинова. 39-летнего мужчину видели последний раз почти месяц назад. Он пропал 10 марта в селе Миловка Уфимского района республики.

Близкие мужчины уже привлекли к поискам волонтеров отряда «Лиза Алерт».

Приметы Ильдуса: рост 176-178 см, телосложение среднее, волосы русые, на темени лысина, глаза карие.

Был одет в черную куртку с капюшоном, черные трико и черные кроссовки.

Всех, кто видел мужчину или предполагает, где тот может находиться, просим связаться с добровольцами: 8 800 700 54 52 или позвонить по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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