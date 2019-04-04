В Башкирии отвергнутый ухажер поджег общежитие девушки

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-04T10:37:46+03:00

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В полицию города Октябрьский обратилась местная жительница. Девушка рассказала, что общежитие, в котором она живет, пытались поджечь.

В тот день к ней в комнату постучал приятель. Молодые люди вышли в общий коридор, побеседовали, после чего она ушла к себе. Вскоре до нее донесся неприятный запах из коридора. Выглянув, она увидела, что дверь, ведущая в эту секцию здания, полыхает. Горожанка спешно потушила огонь и вызвала полицию.

Правоохранителей заинтересовала личность ее знакомого. Они наведались к 31-летнему мужчине и тот признался, что поджег дверь, так как разозлился на подругу. Он хотел продолжить с ней беседу, а она ушла.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 7.17 кодекса РФ об административных правонарушениях «Уничтожение или повреждение чужого имущества», - рассказала Юлия Венюкова, сотрудница отдела МВД России по городу Октябрьскому.

Сейчас поджигатель находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU