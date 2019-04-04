2019-04-04T17:13:17+03:00
Общество

Приставы объявили в розыск 30-летнего жителя Башкирии

Мужчина задолжал более 250 тысяч рублей по алиментам
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УФССП по БашкирииФото: УФССП по Башкирии
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Приставы просят жителей Башкирии помочь в поисках 30-летнего Вильмира Мигранова. Мужчина задолжал своим сыновьям более 250 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Башкирии, он ни разу не заплатил алименты двум своим детям 2011 и 2013 годов рождения. В 2018 году приставы Дуванского и Куюргазинского районов возбудили исполнительное производство по взысканию долгов, но после решения суда горе-отец вовсе исчез. Теперь мужчину объявили в розыск.

Приставы просят всех, кому знаком человек с фотографии, сообщить о его местонахождении в дежурную часть по номеру: (8 347)273-56-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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