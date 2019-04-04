Приставы объявили в розыск 30-летнего жителя Башкирии
Мужчина задолжал более 250 тысяч рублей по алиментам
Фото: УФССП по Башкирии
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Приставы просят жителей Башкирии помочь в поисках 30-летнего Вильмира Мигранова. Мужчина задолжал своим сыновьям более 250 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе УФССП по Башкирии, он ни разу не заплатил алименты двум своим детям 2011 и 2013 годов рождения. В 2018 году приставы Дуванского и Куюргазинского районов возбудили исполнительное производство по взысканию долгов, но после решения суда горе-отец вовсе исчез. Теперь мужчину объявили в розыск.
Приставы просят всех, кому знаком человек с фотографии, сообщить о его местонахождении в дежурную часть по номеру: (8 347)273-56-40.
ИСТОЧНИК KP.RU