2019-04-04T11:23:44+03:00
Общество

Башкирия вошла в пятерку самых криминальных регионов России

В республике за год зафиксировали 57,4 тысячи преступлений
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Башкирия заняла пятое место в списке самых опасных регионов России. В республике за прошлый год было зарегистрировано 57,4 тысячи преступлений.

Хуже обстоят дела в Москве, где за год совершили более 140 тысяч преступлений, а также в Московской области (80 тыс.), Краснодарском крае (68 тыс.) и Челябинской области (64,8 тыс.).

Рейтинг регионов по безопасности составила RT на основе данных МВД. Спокойнее всего, как выяснилось, живется на Чукотке. Там за 2018 год зарегистрировали всего 748 преступлений. В числе безопасных регионов оказались также Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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