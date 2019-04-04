Башкирия получит 500 млн рублей из государственной казны на развитие дорог

СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-04T08:11:17+03:00

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В 2019 году Башкирии выделят 500 млн рублей из федерального бюджета. Эти деньги предназначены для развития дорожной сети.

РБК со ссылкой на госкомтранс региона сообщает, что республика намерена пустить эти финансы на строительство нового моста через Белую.

Проект этого объекта давно готов и одобрен. Новый мост должен разместиться между двумя имеющимися мостами. Кроме того, запланирована очередная реконструкция старого бельского моста. Контракт на эти работы власти рассчитывают заключить в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU