В Уфе обустроят семь вертолетных площадок
В республике запускают инвестиционный проект по развитию санитарной и бизнес авиации. Соответствующее решение было принято накануне в рамках совещания, в котором участвовали представители Госкомтранса Башкирии, Минздрава, ТПП РБ и Транспортной дирекции.
Известно, что уже согласовано строительство 14 вертолетных площадок. Семь из них появятся в Уфе: на южном въезде, у Конгресс-холла, на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы 50 лет СССР, у развязки Зинино-Жилино, больницы №18 и перинатального центра.
Остальные разместят в Стерлитамаке, Нефтекамске, Баймаке, Аскино, Сибае, Белорецке и Месягутово.
В госкомтрансе Башкирии пояснили, что строят «вертолетки» главным образом для того, чтобы своевременно помогать пострадавшим в ДТП, чрезвычайных ситуациях, эвакуировать людей из горящих зданий. Для этих целей планируется использовать вертолеты КА-226Т, оснащенные медицинскими модулями.
ИСТОЧНИК KP.RU