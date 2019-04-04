В Уфе обустроят семь вертолетных площадок

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-04T11:01:02+03:00

Всего в регионе их планируется 14

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В республике запускают инвестиционный проект по развитию санитарной и бизнес авиации. Соответствующее решение было принято накануне в рамках совещания, в котором участвовали представители Госкомтранса Башкирии, Минздрава, ТПП РБ и Транспортной дирекции.

Известно, что уже согласовано строительство 14 вертолетных площадок. Семь из них появятся в Уфе: на южном въезде, у Конгресс-холла, на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы 50 лет СССР, у развязки Зинино-Жилино, больницы №18 и перинатального центра.

Остальные разместят в Стерлитамаке, Нефтекамске, Баймаке, Аскино, Сибае, Белорецке и Месягутово.

В госкомтрансе Башкирии пояснили, что строят «вертолетки» главным образом для того, чтобы своевременно помогать пострадавшим в ДТП, чрезвычайных ситуациях, эвакуировать людей из горящих зданий. Для этих целей планируется использовать вертолеты КА-226Т, оснащенные медицинскими модулями.

ИСТОЧНИК KP.RU