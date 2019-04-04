В Башкирии 23-летний водитель «Киа» погиб в ДТП с фурой
Авария произошла на трассе М-5
Фото: соцсети
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Вчера, 3 апреля, на трассе М-5 в Иглинском районе Башкирии произошла смертельная авария.
Около 6 часов вечера на 1501 километре дороги столкнулись встречные иномарка и фура. По предварительной версии, ДТП спровоцировал водитель «Киа Спектра», ехавший в сторону Челябинска.
От удара иномарку искорежило до неузнаваемости, а грузовик, которым управлял 56-летний житель Новгородской области, вылетел с дороги.
В Госавтоинспекции Башкирии сообщили, что 23-летний водитель "Киа" в столкновении не выжил.
Обстоятельства случившегося предстоит установить дорожной полиции.
Смертельная авария в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU