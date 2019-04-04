Паводок наступает: в Башкирии начало подтапливать жилые дворы

СЕГОДНЯ 07:29 2019-04-04T07:29:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Весенний паводок набирают силу, и уже первые известия о подтоплении жилых домов пришли вчера вечером, 3 апреля, из Стерлитамакского района Башкирии. Как сообщает региональное МЧС, в деревне Мурдашево частично оказалась подтопленной улица Сухайлинская, напротив домов №37 и №39.

Чтобы оценить ситуацию, на место прибыли спасатели и представители районной администрации и сельсовета. Выяснилось, что на улице образовались огромные лужи глубиной до 15 см, также в воде оказались и два жилых двора. Поскольку других жалоб от населения не поступало, было решено выкопать траншею и проложить дополнительную пропускную трубу, чтобы снизить уровень воды естественным путем.

- Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС по Башкирии, - заверили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU