В Башкирии объявили о прекращении поисков двух мужчин: оба погибли
В Башкирии завершены поиски 59-летнего Радика Ахметзянова и 44-летнего Вадима Ложкина. К сожалению, мужчины найдены мертвыми. Об этом официально сообщили представители добровольческого отряда «Лиза Алерт», которые занимались поисками пропавших.
Что стало причиной их гибелью, в настоящий момент неизвестно. Комментарии правоохранителей и подробности происшедшего появятся позднее.
Напомним, что Радик Ахметзянов пропал 24 марта. Об этом сразу же сообщили его родственники. По их словам, он просто вышел на улицу прямо в домашней одежде, после чего исчез. Известно, что мужчина нуждался в медицинской помощи.
Что касается Вадима Ложкина, то его искали с 23 марта. Он передвигался на личном автомобиле ВАЗ 2101.
ИСТОЧНИК KP.RU