2019-04-03T18:47:05+03:00
Общество

В Башкирии объявили о прекращении поисков двух мужчин: оба погибли

Информацию подтвердили волонтеры
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии завершены поиски 59-летнего Радика Ахметзянова и 44-летнего Вадима Ложкина. К сожалению, мужчины найдены мертвыми. Об этом официально сообщили представители добровольческого отряда «Лиза Алерт», которые занимались поисками пропавших.

Что стало причиной их гибелью, в настоящий момент неизвестно. Комментарии правоохранителей и подробности происшедшего появятся позднее.

Напомним, что Радик Ахметзянов пропал 24 марта. Об этом сразу же сообщили его родственники. По их словам, он просто вышел на улицу прямо в домашней одежде, после чего исчез. Известно, что мужчина нуждался в медицинской помощи.

Что касается Вадима Ложкина, то его искали с 23 марта. Он передвигался на личном автомобиле ВАЗ 2101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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