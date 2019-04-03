2019-04-03T20:07:19+03:00
Общество

В Башкирии для поддержки родных языков создадут новое ведомство

Объявлено, что будет создано Управление национального образования
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Уфе прошла пресс-конференция, посвященная первому всероссийскому съезду учителей башкирского языка и литературы. На ней исполняющий обязанности министра образования региона Айбулат Хажин поделился планами о создании Управления национального образования.

Как рассказал чиновник, это делается для того, чтобы усилить работу в направлении поддержки родных языков. По его словам, в настоящее время при министерстве этим вопросом занимается только два человека. В новом же ведомстве количество людей будет увеличено до 15 специалистов, что должно положительно сказаться на преподавании родных языков.

Поясняется, что работа будет осуществляться не только на уровне школы, но затронет также уровни среднего профессионального и высшего образования.

«Это будет некий такой вышестоящий орган национального образования республики с консолидацией всех наших материальных и человеческих ресурсов, который позволит нам поднять качество изучения и обучения на башкирском языке на достойный уровень», - цитирует Хажина «Башинформ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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