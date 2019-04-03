В Уфе от шквалистого ветра пострадала школа

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-03T17:44:46+03:00

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Прогнозы синоптиков оправдались. Сегодня, 3 апреля, по Уфе прошелся сильный шквалистый ветер. Известно, что никто из людей не пострадал, но несколько чрезвычайных ситуаций все же произошло.

Пресс-служба Управления гражданской защиты сообщает, что в поселке Старые Турбаслы Орджоникидзевского района порывом ветра сорвана крыша пристроя средней общеобразовательной школы №145. В здании находился спортзал, и на уроки инцидент никак не повлиял. Уже завтра специалисты начнут работы по восстановлению кровли.

Также спасателям пришлось выезжать по вызову в исторический центр города. На улице Чернышевского упало дерево и зацепило легковой автомобиль «Шкода Октавия». Прибывшие на место сотрудники экстренных служб дерево распилили и убрали.

О других происшествиях пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU