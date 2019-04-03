В Уфе осудили водителя самосвала, который сбил 13-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-03T15:59:42+03:00

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В Уфе вынесли приговор водителю грузовика, который в сентябре прошлого года сбил 13-летнюю школьницу в поселке Михайловка. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», виновника ДТП приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Напомним, что трагедия произошла 26 сентября в поселке Михайловка. У китайского самосвала «Шакман» неожиданно отказали тормоза, и потерявший управление грузовик на полном ходу сбил школьницу, выходившую из автомобиля «Лада Ларгус», а потом врезался в жилой дом. От полученных травм девочка скончалась на месте аварии. Также пострадали водитель "Ларгуса" и сам виновник ДТП - их госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU